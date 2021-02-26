Илья Авербух привезет в Воронеж звезд шоу «Ледниковый период»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

6 марта в Воронеж на гастроли приедет шоу «Ледниковый период». По давней традиции, продюсер Илья Авербух привезет известных спортсменов и артистов в наш город в самом начале турне. В программе представления - лучшие номера из 10-го, юбилейного, сезона телешоу, которое прошло осенью 2020-го года.

- Мы счастливы, что вернулись в эфир после четырехлетней паузы с легендарным шоу. А теперь счастливы вдвойне, что сможем показать эти номера широкой публике. Наша команда стала еще ярче и еще крепче благодаря спортсменам и звездам, которые успешно выступили в телепроекте. Я уверен, что тур «Ледниковый период» растопит сердце каждого зрителя, - обещает Илья Авербух.

В Воронеже выступят Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Роман Костомаров, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Алексей Ягудин, а также победители телепроекта - звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина и фигурист Александр Энберт, и пара, занявшая второе место, - чемпионка Европы Яна Хохлова и актер Вячеслав Чепурченко.

Шоу «Ледниковый период» пройдет 6 марта в ледовом дворце спорта «Юбилейный» (ул. Карла Маркса, 116), начало в 18.00.