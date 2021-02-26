В Воронеже семь домов лишились воды, света и электричества

В нескольких домах на Бульваре Победы нет никакой воды. А также отопления и электричества. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в пятницу, 26 февраля, в паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Александр Аллашев сообщил о том, что по адресу: Бульвар Победы, 50 и в нескольких соседних домах нет почти всех коммунальных благ. Отключили свет, холодную и горячую воду, нет отопления.

Информацию подтвердили в администрации Коминтерновского района. Там сообщили, что под отключение попали семь домов: №№ 50, 50А,50Б и 50В на Бульваре Победы, №№ 29 и 31 на улице Антонова-Овсеенко и № 19 на улице Владимира Невского. Коммунальщики сейчас работают над устранением аварии. По предварительным данным, свет, тепло и вода вернутся к жителям домов на Бульваре Победы к обеду – то есть, к 13-14 часам.