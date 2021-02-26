В Воронежской области разрешили проводить спектакли и концерты для детей

Сейчас же профильные площадки готовятся показать новые программы для мальчишек и девчонок Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

26 февраля опубликован новый указ губернатора Воронежской области Александра Гусева, снимающий ряд «коронавирусных» ограничений. Теперь в регионе можно проводить театральные спектакли и концерты для детей - при заполняемости залов до 50%.

Ранее двери открыли «взрослые» театры и кинотеатры. Им даже разрешили использовать 80% мест в залах. Вот только постановки для юных зрителей попали под исключение. Сейчас же профильные площадки готовятся показать новые программы для мальчишек и девчонок.

В указе также говорится о том, что число зрителей на официальных спортивных соревнованиях может достигать до 50% от вместимости арены. Ранее подобные мероприятия проходили без привлечения зрителей. Впрочем это «послабление» глава региона анонсировал ранее.

А вот для воронежцев в возрасте 65 лет и старше продлена самоизоляция до 15 марта 2021 года с возможностью назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности.