Из дома в центре Воронежа ночью эвакуировали жильцов

Из подвала валил достаточно сильный дом. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили видео дыма, валящего из подвала пятиэтажного дома № 45 на улице Среднемосковской. Также в посте сообщили, что люди ночью были вынуждены выйти на улицу.

- Сообщение о пожаре в подвале поступило в 00.09 26 февраля. На место ЧП выезжали 12 наших специалистов на четырех машинах. Из дома эвакуировали десять человек. Горели вещи на площади три квадратных метра в кладовке 3х4 метра. Пожар ликвидировали в 00.19. По оперативным данным, пострадавших не было, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.