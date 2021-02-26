Число привитых от коронавируса в Воронеже на 26 февраля: полностью вакцинацию прошли более 29 тысяч человек

В Воронежской области за последние стуки COVID-19 подтвердился у 298. Об этом 26 февраля сообщили в Telegram-канале губернатора Воронежской области Александра Гусева. Отмечается, что впервые за почти 4 месяца ежесуточное количество выявленных заболевших меньше 300 человек. Общее же число жителей, у которых когда-либо подтверждался коронавирус, достигло 67 276.

В то же время число привитых в регионе на сегодня - 82 408 человек. Из них вакцину получили повторно более 29 тысяч. Для сранения: число получивших прививку на утро 19 февраля составляло 68 692 человека.

Отметим, что теперь граждане, предварительно записавшиеся на вакцинацию начнут получать СМС. В сообщении будут указаны даты и места проведения прививки уже в начале марта 2021 года.