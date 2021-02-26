Пещерный храм в «Дивногорье» Воронежской области не передадут митрополии

Подробности партнерства пока не известны Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Пещерный храм музея-заповедника «Дивногорье» в Лискинском районе останется в собственности Воронежской области. Об этом 26 февраля «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Церковь Сицилийской иконы Божьей Матери середины XIX века передана в оперативное управление самому музею, учредителем которого выступает региональный департамент культуры. Решение закреплено приказом департамента имущественных и земельных отношений.

Вместе с тем туристический комплекс будет развиваться в социальном партнерстве с Воронежской епархией. Подробности этого партнерства пока не известны.

Правительство Воронежской области вначале решило отложить передачу пещерного храма, а теперь, видимо, полностью отказалось от этой идеи.

О том, что популярный у туристов пещерный храм Сицилийской иконы Божьей матери может перейти к Русской православной церкви, стало известно в марте 2020 года.

Вопрос вызвал большой общественный резонанс. Руководство «Дивногорья» было уверено, что потеря главной достопримечательности повлечет за собой упадок всего музея-заповедника.

Вместе с тем произошла смена директора: исполняющей обязанности Софье Кондратьевой пришлось покинуть свой пост. 29 сотрудников выступили против смены руководства. Однако это не повлияло на окончательное решение.

В то же время ожидается, что Минкульт привлечет «Дивногорье» к межмузейным проектам федерального уровня. Туристов ждут выставочные и научно-музейные обмены, новые интересные программы и маршруты.

Ранее музей-заповедник выиграл грант на создание детской развивающей площадки «Дивноленд».