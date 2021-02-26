В Воронеже на выходных оттепель сменится легким морозом

Оттепель будет недолгой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Воронежские синоптики дали прогноз на выходные и начало марта. Оказалось, что возвращения сильных холодов в ближайшей перспективе не ожидают.

- Циклон, принесший резкое потепление, уходит на восток. На его место произойдет заток умеренно холодного воздуха с севера, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Легкий минус и ночью, и днем продлится пару дней, начиная с 28 февраля. А потом дневные плюсовые температуры вернутся, но ненадолго – до 3 марта. По предварительному прогнозу, затем снова будет легкий мороз. И ночью, и днем. Такая погода будет ориентировочно до 7 марта.

В субботу, 27 февраля, ночью синоптики прогнозируют температуру около нуля и дождь, переходящий в снег. Днем при пасмурной погоде столбик термометра поднимется до +4 градусов.

В ночь на воскресенье, 28 февраля, похолодает до -4 градусов, при этом возможен небольшой снег, ветер с западного сменится на северо-западный. Днем температура повысится до -1 градуса. Снег закончится, но будет облачно.

Ночью в понедельник, 1 марта, снова возможен легкий снег на этот раз при -5 градусах. Днем столбик термометра поднимется до -2. Снег прекратится, но будет пасмурно.

В ночь на вторник, 2 марта, вернется западный ветер. При пасмурной погоде синоптики прогнозируют -3 градуса. Днем температура повысится до +2, возможен небольшой дождь.