Появился фоторобот эксгибициониста, пристававшего к девочке в Воронеже

Фоторобот извращенца. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили ориентировку отдела полиции с фотороботом эксгибициониста, пристававшего к маленькой девочке на переулке Здоровья недалеко от Центрального парка.

На вид извращенцу 30-35 лет, рост 180-185 сантиметров, коренастый, светлые глаза. Был одет в черные спортивные брюки, темно-синюю куртку с капюшоном.

Напомним, на днях эксгибиционист подошел к ребенку, дождавшись, пока ее мама отвлечется. А потом быстро убежал в лес. В соцсетях женщина рассказала, что ее дочка была сильно напугана. Этого извращенца она никогда раньше не видела в своем микрорайоне, хотя живет там давно. В региональном управлении Следственного комитета сообщили о том, что начали проверку по факту этого ЧП.