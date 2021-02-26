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Появился фоторобот эксгибициониста, пристававшего к девочке в Воронеже

Мать ребенка сумела достаточно подробно описать извращенца, хотя он быстро убежал в лес
Артем ИЛЬИН
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Фоторобот извращенца.

Фоторобот извращенца.

Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили ориентировку отдела полиции с фотороботом эксгибициониста, пристававшего к маленькой девочке на переулке Здоровья недалеко от Центрального парка.

На вид извращенцу 30-35 лет, рост 180-185 сантиметров, коренастый, светлые глаза. Был одет в черные спортивные брюки, темно-синюю куртку с капюшоном.

Напомним, на днях эксгибиционист подошел к ребенку, дождавшись, пока ее мама отвлечется. А потом быстро убежал в лес. В соцсетях женщина рассказала, что ее дочка была сильно напугана. Этого извращенца она никогда раньше не видела в своем микрорайоне, хотя живет там давно. В региональном управлении Следственного комитета сообщили о том, что начали проверку по факту этого ЧП.

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