В Воронеже инспекторы объявили рейд на нарушающих правила пешеходов

26 февраля в Воронеже пройдет рейд на пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. Напомним, те, кто неправильно переходит дорогу, может быть оштрафован на 500 рублей (по части 1статьи 12.29 КоАП РФ).

- При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, - напоминают ГУ МВД по Воронежской области.

Хотя основными причинами аварий на пешеходных переходах остаются нарушения ПДД водителями транспортных средств: непредоставление ими преимущества пешеходам, совершение обгона на пешеходных переходах и превышение скоростного режима, а также переход проезжей части пешеходами в неустановленном месте. За всеми этими нарушения инспекторы также будут следить в рамках профилактического мероприятия «Пешеходный переход».