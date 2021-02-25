В Воронеже после столкновения с BMW перевернулся грузовик

Последствия аварии Фото: принтскрин видео.

На повороте с Ясного проезда на улицу Солнечную 24 февраля, по предварительным данным, внедорожник BMW протаранил малотоннажный грузовик Hyundai. Подробности аварии пока не известны. Очевидцы опубликовали фотографии и видео аварии в социальных сетях: заметно, что обоим автомобилям серьезно досталось.

Последствия аварии Фото: принтскрин видео.

По информации городской Госавтоинспекции, участники аварии не обращались за медицинской помощью. Инспекторам предстоит установить детали ДТП.

Ранее мы рассказывали о ДТП с участием двух легковушек на трассе А-134 в Рамонском районе. Устроил аварию 70-летний водитель на «Ниве Шевроле», ехавший из Москвы в сторону Воронежа. В результате столкновения с Mazda 6 пострадали три человека, находившиеся в иномарке.