Фермер из Воронежской области обманом получил субсидии на 760 тысяч рублей

38-летний сын главы фермерского хозяйства по выращиванию зерновых культур представил фиктивные документы на получение субсидии на развитие бизнеса. Он указал в заявке, что глава фермы заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем. Якобы тот должен был выполнить культуртехнические мероприятия на земельных участках в Кантемировском районе. работы оценили в сумму около 2 млн рублей.

Однако подготавливать осваиваемые земли никто не собирался. В подтверждение того, что работы все-таки были выполнены, 38-летний фермер перевел деньги на счет подрядчика. Вот только тот все вернулся. В результате этой махинации житель Кантемировского района получил субсидии от государства примерно на 760 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.