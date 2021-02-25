Воронежцев будут оповещать о вакцинации против коронавируса через СМС

Механизм отправки оповещений разработан по решению оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции в Воронежской области Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Завершаются работы по тестированию системы оповещения жителей Воронежской области о проведении вакцинации против COVID-19. Об этом 25 февраля сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Граждане, предварительно записавшиеся на вакцинацию при личном обращении в медицинскую организацию, через горячие линии медицинских организаций либо оформившие заявку в электронном виде на портале Госуслуг начнут получать СМС. В сообщении будут указаны даты и места проведения прививки уже в начале марта 2021 года.

Механизм отправки оповещений разработан по решению оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции в Воронежской области.

Напомним, в Воронежской области продолжается вакцинация от коронавируса. Число получивших прививку на утро 19 февраля составило 68 692 человека.