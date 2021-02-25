Под Воронежем руководителя «Лесной охраны» обвинили в получении взятки

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Воронежские следователи предъявили обвинение 42-летнему директору филиала КУВО «Лесная охрана» по уголовному делу о получении взятки за незаконное бездействие (ч.3 ст. 290 УК РФ). Мужчину заподозрили в том, что он получал вознаграждение от некоего предпринимателя за сокрытие рубок в Павловском районе. В данный момент он находится под домашним арестом. Об этом сообщили в СУ СКР по Воронежской области сегодня, 25 февраля.

По предварительным данным, в сентябре 2020 года ему стало известно, что местный бизнесмен заключил несколько договоров на приобретение древесины в Павловском районе. При этом по договору деревья рубить и предоставлять предпринимателю должны были сотрудники спецорганизации. На самом деле бизнесмен валил лес и вывозил его собственными силами. Зная это, директор «Лесной охраны» затребовал вознаграждение за то, что он «закроет глаза» на незаконные действия предпринимателя и не станет контролировать его действия.

О цене стороны договорились. И через некоторое время на банковскую карту обвиняемого «упало» более 20 тысяч рублей. Деньгами он успел распорядиться по собственному усмотрению, прежде чем к нему с обысками нагрянули силовики. На основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, было возбуждено уголовное дело о взятке.

Следователи побывали с обысками в доме обвиняемого и на его рабочем месте, изъяли служебную документацию. В данный момент продолжаются допросы свидетелей и выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.