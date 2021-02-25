В Воронеже гидроциклисту, протаранившему лодку с шестью людьми, грозит до двух лет тюрьмы

По завершении расследования 22-летнего воронежца обвиняют в «Нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» Фото: Олег ЗОЛОТО

До двух лет лишения свободы грозит 22-летнему гидроциклисту, протаранившему резиновую лодку с шестью людьми. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Трагедия с его участием произошла в Рамонском районе 22 июня 2019 года в Чертовицах. Тогда один из находившихся в лодке так и не смог выбраться из воды. У погибшего 32-летнего мужчины осталось пятеро детей. Семья сразу начала переживать за итоги расследования.

И вот по завершении расследования 22-летнего воронежца обвиняют в «Нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта» (часть 1 статьи 268 УК РФ).

Напомним, по версии следствия, обвиняемый мужчина без прав на гидроцикле, не прошедшем регистрацию, без освещения, со скоростью примерно 30 км/ч наехал на лодку... На предварительном следствии обвиняемый молодой человек вину так и не признал.

При этом водителя гидроцикла после ЧП несколько дней искали. Только 26 июня он пришел в полицию вместе со своим адвокатом.

Сын погибшего при столкновении лодки и гидроцикла рассказывал «КП-Воронеж», как произошла авария на воде.