Воронежским футбольным болельщицам предлагают побороться за звание «Мисс Факел»

"Мисс Факел" определят и болельщики, и игроки, и тренеры нашей футбольной команды. Фото: с сайта ФК "Факел"

Перед 8 марта пройдет конкурс «Мисс Факел». В ходе него определят самую очаровательную болельщицу. О старте соревнования болельщиц объявили в пресс-службе ФК «Факел».

Победительницу конкурса определят в два тура. В первом подписчики официальной группы клуба «ВКонтакте» выберут понравившихся им болельщиц по фотографиям. Для этого девушки должны будут прислать свои фото, а также фамилию, имя, отчество, дату рождения и номер мобильного телефона. Все эти сведения им нужно будет послать в сообщениях в группе «Факела» ВКонтакте до 1 марта. Голосование продлится до 4 марта.

Девушкам, которые займут три первых места, предложат написать небольшое эссе (не менее 1 тысячи знаков с пробелами) о том, почему они любят футбол, что для них значит «Факел», и каким они хотят видеть родной клуб в будущем.

«Мисс Факел» выберет жюри из игроков и тренеров нашей команды. Девушки, занявшие три призовых места, получат памятные подарки от клуба. Кроме того, победительницу конкурса пригласят участвовать в создании медиаконтента «Факела».