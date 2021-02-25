Ночью в Воронежской области сломался междугородный автобус с 16 пассажирами

Автобус почему-то сломался на АЗС Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В ночь с 22 на 23 февраля в Богучарском районе сломался междугородный автобус «Сетра». В салоне было 16 пассажиров, в том числе 5 детей. Они добирались из Ростова-на-Дону в Москву. Но на автозаправочной станции неподалеку от хутора Дядин транспорт отказался ехать дальше.

Примерно в 1.55 водитель автобуса, 32-летний житель Ростовской области, обратился за помощью к инспекторам ДПС - капитану полиции Олегу Дубовикову и старшему лейтенанту Виталию Клиновому - они дежурили на 741 км автомобильной дороги М-4 «Дон». Инспекторы помогли пассажирам пересесть на попутные автобусы.

- Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом учитывать сложные погодные условия и, отправляясь в дальний путь, заранее продумывать маршрут, проверять исправность транспортного средства, заправлять его и иметь запас топлива, брать с собой теплые вещи и термос с горячим чаем. В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, обращайтесь за помощью в оперативные службы, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.