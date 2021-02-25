У Центрального парка Воронежа эксгибиционист напугал девочку

У входа в лес, неподалеку от Центрального парка, эксгибиционист напугал ребенка. Мужчина в темно-синей куртке подошел к маленькой девочке, выждав пока ее мама отвлечется. Об инциденте 24 февраля сообщила в социальных сетях жительница Воронежа. Женщина обратилась в полицию.

- По виду не псих, а нормальный мужик. Этот урод испугал ребенка. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, черную шапку. Крепкого телосложения, рост около 180, на вид до 35 лет. Никогда его раньше не видела, хотя живем здесь давно. Скорее всего, не из местных. Моментально скрылся в лесу, - сообщила мать девочки.

В пресс-службе СУ СКР по региону сообщили «КП-Воронеж», что по данному сообщению проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и личность мужчины.