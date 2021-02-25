В воронежском райцентре пропала 53-летняя женщина

Фото – поисковый отряд «Лиза Алерт»

Волонтеры ищут пропавшую в Бутурлиновке 53-летнюю женщину. Они попросили воронежцев помочь в ее поисках. Галина Набока неожиданно исчезла 10 февраля и с тех пор о ней не было никаких вестей. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт» 25 февраля.

По предварительным данным, Галина одна проживала в сельском доме. Родных у нее не было, но она общалась с соседями. Они и заявили о ее исчезновении.

Известны приметы женщины. Ее рост 165 см, худощавого телосложения, черные волосы и карие глаза. Поскольку никто не видел, как она уходила из дома, то не известно, во что она была одета.

Всех, кто располагает какими-либо сведениями о ее местонахождении, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112 и 02.