Жителей еще 111 домов Воронежа заставят платить за капремонт

В программу капремонта включили еще 133 дома, но при этом исключили оттуда еще больше - 262. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В областном правительстве и региональном Фонде капремонта заявили о включении в программу на 2014-2044 годы еще 133 домов. Это значит, что у их жильцов появится еще одна строчка в квитанциях на оплату «коммуналки». А значит, и кошельки каждый месяц будут худеть несколько больше.

Квитанции будут приходить через полгода после включения в программу. Значит, жильцов этих 133 домов «обрадуют» новыми квитанциями в июле 2021 года. А не позднее 1 апреля 2021 года владельцы квартир на общем собрании могут принять решение о формировании своего счета по капремонту.

В Воронеже 31 дом, теперь подпадающий под капремонт, расположен в Левобережном и Железнодорожном районах, оставшиеся 80 находятся на правом берегу водохранилища. Что же касается районов области, то 5 зданий находятся в Россоши, 3 – в Лисках, по 2 – в поселке Воля Новоусманского и селе Девица Семилукского районов. По одному дому приходится на Богучар, Борисоглебск, Бутурлиновку, Кантемировку, поселки Курбатово, Подгоренский, Хохольский, села Верхнюю Хаву Митрофановку и Терновку. Полный список можно увидеть здесь

В то же время 262 дома в Воронежской области на начало 2021 года были исключены из программы капремонта, так как в них было либо меньше пяти квартир, либо они признаны аварийными.

Сейчас в региональной программе капремонта на 2014-2044 годы включены 8949 зданий общей площадью более 42 миллионов квадратных метров. Из них 4667 многоквартирных домов находятся в Воронеже.

Схема программы капремонта на 2014-2044 годы. Фото: с сайта Фонда капремонта Воронежской области.

Губернатор Александр Гусев напомнил, что собранные деньги идут на вполне конкретные цели:

- За весь период реализации региональной программы капитального ремонта - с 2014 по 2020 годы - в Воронежской области отремонтированы 2206 многоквартирных домов и заменены 516 лифтов. Более 200 тысяч человек улучшили свои жилищные условия.