Воронежской многодетной семье, которой подожгли автомобиль, собрали более 240 тысяч рублей

Момент, когда автомобиль подожгли Фото: принтскрин видео.

Сотни человек поддержали материально воронежскую многодетную семью, которой подожгли автомобиль после конфликта из-за огромных коммунальных счетов. За несколько дней для них собрали более 240 тысяч рублей. Об этом сообщил в социальных сетях общественник Александр Никитин.

- На моей практике - это первый подобный случай, когда в столь короткий срок сотни человек спешат на помощь тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Мы близки к нашей цели - лишить смысла акцию устрашения со сожжением автомобиля Селезневых и компенсировать им материальную потерю, - написал Александр Никитин.

Напомним, ЧП случилось 20 января примерно в час ночи в жилом комплексе «Университетский парк». Двое мужчин облили горючей жидкостью автомобиль «Лада Гранта» и подожгли его. Машина, принадлежащая местной многодетной семье, сгорела дотла. Позже появились фото предполагаемых поджигателей. Уже возбуждено уголовное дело.

Хозяин легковушки, доцент ВГУ, предполагает, что произошедшее может быть связано с его деятельностью как преподавателя (месть за «двойки») или же с конфликтом с управляющей компанией ООО «Вест-1», от услуг которой они хотели отказаться и объявили собрание собственников. Однако в УК заявили, что не имеют отношения к совершенному преступлению.

Поддержать воронежцев можно и сейчас. Номера банковских карт по которым можно сделать перевод:

- 5536 9138 4725 2919 Марина Евгеньевна Селезнева (Тинькофф)

- 4276 1300 2363 0621 Александр Петрович Н. (резервная карта Сбербанк)

Хотя, как рассказывает Александр Никитин, появились и те, кто обвиняет в неискренности и отсутствии крайней нужды семью.

- За одну ночь они лишились имущества более чем на полмиллиона рублей. А сейчас цена укомплектованной «Лады Гранты» добралась уже до 700 тысяч рублей. Мы собираем средства не на машину премиум-класса, а на самую простую модель отечественного автопрома. И пусть статус профессора главы семейства никого не смущает и в заблуждение об обеспеченности не вводит. К сожалению, современный профессор - это не советский обеспеченный ученый, Юрий Васильевич работает на двух работах, платит ипотеку. Друзья, в этой истории Юрий Васильевич и Марина Евгеньевна стали олицетворением всех тех, кто несправедливо пострадал. Помочь им - сделать мир чуточку лучше, - считает общественник.