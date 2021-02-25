Борисоглебские партийцы передали сладкие наборы к чаю для врачей местной поликлиники

.

В рамках волонтерского центра «Единой России» депутаты всех уровней продолжают вести работу по оказанию помощи жителям региона, а также образовательным, социальным и медицинским учреждениям во всех районах Воронежской области.

Депутат Воронежской областной Думы, член фракции «Единой России» Дмитрий Ширяев неоднократно принимал участие в благотворительных акциях Волонтерского центра. В этот раз парламентарий привез сладкие наборы к чаю врачам поликлиники при ЦРБ в Борисоглебске.

«Такие акции - знак благодарности и внимания сотрудникам медучреждений, работающим на передовой. Сладкие наборы к чаю помогут медперсоналу больницы сделать вкусный перерыв и отдохнуть от тяжелой работы»,- отметил депутат.

Коллектив медучреждения поблагодарил депутата и его помощников за сладкие подарки.