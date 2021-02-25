Под Воронежем у подножия мемориала разбросали листовки с призывами к участию в несанкционированных массовых акциях

Листовки разбросали в самом центре Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Утром 24 февраля во время уборки территории в центре Новой Усмани прямо на братской могиле, где похоронены 490 бойцов Красной Армии, были найдены листовки, разбросанные неизвестными активистами незаконных уличных акций. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского района.

- Мы за свободное выражение любых политических взглядов, - отмечают в администрации Новоусманского района. - Однако, оно должно быть цивилизованным, а эта циничная акция граничит с оскорблением памяти павших за мир и свободу нашего Отечества, за то, чтобы жили мы с вами, и в том числе те, кто это сделал.

Бумаги, выброшенные у подножия мемориала, содержали в себе призывы к участию в несанкционированных массовых акциях. Администрация района в случае установления личностей хулиганов будет настаивать на их наказании.

Сейчас заканчивается реконструкция мемориального комплекса в рамках проекта по созданию единой пешеходной зоны, поэтому на фото попали запакованные строительные материалы.