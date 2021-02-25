За незаконную дорогу с экс-главы Воронежского заповедника требуют 5,5 млн рублей

Анатолий Тарасов намерен обратиться в прокуратуру Фото: из архива «КП»

Директор Воронежского биосферного заповедника Анатолий Тарасов подал гражданский иск к бывшему руководителю учреждения Сергею Кокореву. Он принят к производству в Усманском райсуде Липецкой области. Как следует из материалов суда, речь идет о взыскании с экс-главы ущерба за нарушение природоохранного законодательства.

Как рассказал Анатолий Тарасов, речь идет о взыскании более 5 млн рублей вреда природе, который мог быть нанесен строительством на территории заповедника прежним руководителем дороги. Она якобы делалась для проезда пожарной техники, но при этом успешно соединила Липецкую и Воронежскую области.

По словам Анатолия Тарасова, дорога при этом не значится в лесной декларации заповедника. По закону для ее строительства должны были прежним руководителем получаться разрешения в Минприроды, затем делаться проект, который бы прошел госэкспертизу.

– На то он и заповедник, что это дикая природа, изъятая из оборота. Там все делается по закону. При этом при строительстве деньги, порядка 5 млн рублей, были разбиты на маленькие суммы и заключены 15 контрактов, чтобы сделать не аукционом, а свободной закупкой. И на эти деньги привезли и уложили щебень.

При этом один из подрядчиков до сих пор пытается с заповедника отсудить деньги за проведенные работы.

Анатолий Тарасов также пояснил, что по иску уже начато судебное разбирательство. Также он намерен обратиться по вопросам, связанным с работой бывшего главы заповедника, в прокуратуру. Он не исключает, что его предшественнику, возможно, придется отвечать и за другие махинации.

Напомним, руководитель заповедника Анатолий Тарасов после прихода на этот пост в феврале 2019 года инициировал проверку деятельности своего предшественника. К разбирательству подключились силовики. После этого выяснилось, что по распоряжению Кокорева начислялись премии его подчиненным, а потом он заставлял своих сотрудников деньгами делиться. А еще составлял поддельные авансовые отчеты. В итоге Кокорев был признан виновным в растрате с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Его приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно.