В Воронежской области за неделю 13 человек попали к медикам с обморожениями

За прошедшую неделю, с 18 по 24 февраля, зарегистрировано 13 случаев обморожений и четыре случая переохлаждений. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Всего с различными травмами в медучреждения области обратились 3 118 человек. Из них 2 151 – непосредственно в Воронеже. Из-за гололеда пострадал 1 382 жителя региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, однако госпитализация понадобилась 123 пациентам.

Тем временем в региональном ГУ МЧС сообщили о полученном от синоптиков предупреждении о неблагоприятных погодных условиях. Ожидается мокрый снег, его налипание на провода, гололедица..