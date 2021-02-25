В Воронеже жителям многоэтажки втрое подняли цену за мусор

Одной из причин подорожания мусора стал соседский забор. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жители дома № 57 по улице Шишкова Коминтерновского района оказались шокированы пришедшими январскими счетами за мусор. Цена вывоза отходов возросла в разы.

- В прошлом году ежемесячно платил от 160 до 200 рублей. А в январе начислили почти 640 рублей. Цена взлетела более чем втрое. Получается, раньше моя семья выносила на «мусорку» примерно одно десятилитровое ведро раз в два дня. Теперь же – 1,5-2 ведра в день. Тем же составом и с тем же уровнем потребления, - возмущается жилец дома № 57 Алексей Дюранов.

По мнению Алексея, плата за вывоз ТКО возросла из-за разделения общей контейнерной площадки, за которой закреплены два больших многоквартирных дома. Соседи решили собирать мусор отдельно, поставили вокруг своих контейнеров забор, сделали калитку с электронным замком. Но не всем удобно им пользоваться, допустим, пожилые люди к такому нововведению привыкают с трудом. Да и дверь из-за колебаний температуры периодически подмерзает и плохо открывается. Проще бросить пакет с отходами в контейнер соседнего дома, который стал заполнятся очень быстро.

Возмущенные люди обратились за помощью в региональное отделение ОНФ. Активисты движения выяснили, что мусор в контейнеры дома № 57 выбрасывают не только соседи.

- На эту площадку несут мусор и работники павильонов и киосков, которыми со всех сторон окружен дом, - рассказал эксперт регионального отделения ОНФ Алексей Бурданцев. - В соседнем здании еще около десятка офисных помещений. И оттуда выносят мусор. Во время выездной проверки мы собственными глазами видели, как сотрудники соседнего кафе выбросили в контейнер-лодочку дома № 57 стопку коробок из-под пиццы. Хотя к площадке они никакого отношения не имеют, пользоваться ею не должны.

Общественники попросили мэрию и специалистов жилищной инспекции помочь людям, которых вынуждают оплачивать чужой мусор. Вероятнее всего, жильцам дома № 57 придется раскошелиться на забор вокруг своей части контейнерной площадки. И в этом конкретном случае конфликт разрешится. Но надо смотреть, как говорится, в корень проблемы.

- Это непродуманный порядок начислений за утилизацию ТКО, который в начале 2019 году утвердил региональный департамент ЖКХ и энергетики, - уверен Алексей Бурданцев. - Воронеж условно разделили на две части. Владельцы индивидуальных домов платят по фиксированному нормативу и количеству зарегистрированных людей. А жителям многоэтажек счета выставляют исходя из площади квартир и фактического объема вывезенных отходов.

Жителей многоэтажек поставили в неравное положение по отношению к частному сектору. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

По мнению эксперта ОНФ, такое разделение учитывает интересы регионального оператора, но работает против сотен тысяч рядовых потребителей услуги. В Воронеже значительная часть контейнерных площадок – общие для нескольких многоэтажек. Поэтому рассчитать реальный объем потребления для каждого конкретного дома практически невозможно. Мало того, часть отходов из частного сектора, где не хватает оборудованных мусорок, несут в многоквартирный. Людей вынуждают платить и за ближайшие офисы, торговые предприятия, которые мусорят там, где им удобно и выгодно.

- Норматив потребления нужно было устанавливать не только для частного сектора, но и для многоэтажек. Сделать это не сложно, все необходимые цифры есть. Но пока власти упорно не хотят слышать ни общественников, ни жителей, - заявил Алексей Бурданцев.