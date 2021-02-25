В центре Воронежа поймали вора, который взламывал аппараты для розлива воды

В феврале полицейским сообщил о серии краж в аппаратах для розлива воды в Железнодорожном районе представитель ООО, занимающегося их обслуживанием. Стражи порядка выяснили, что все кражи был совершены ночью. Преступник взламывал дверь устройства и забирал деньги. Ущерб от краж составил около 70 тысяч рублей.

Полицейские проверили возможную причастность к преступлению бывших заключенных. И вскоре задержали по подозрению в этих кражах 38-летнего воронежца в его квартире на улице Кольцовской. Мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.

- В отделе полиции рецидивист признал свою вину и рассказал, что тратил деньги на наркотики. Установлена его причастность к трем взломам аппаратов. Возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Задержанному мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.