В Воронежской области за сутки от коронавируса умер 31 человек

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронежской области поставлен новый антирекорд по числу пациентов, умерших от коронавирусной инфекции за сутки. Роспотребнадзор сообщил о еще 31 жертве ковида. Всего болезнь унесла с начала эпидемии 2262 жизни. Воронежцы не смогли победить осложнения, вызванные ковидом. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг, 25 февраля.

Несмотря на страшные данные по умершим в больницах, санврачи говорят о наметившейся тенденции к заметному снижению заболеваемости в области. За последние сутки болезнь диагностировали у 301 пациента. Тогда как раньше количество доходило до 400 человек. Всего по проведенным анализам ковид обнаружили у 66 978 пациентов.

На хорошем уровне находится и статистика по выздоровевшим. За минувшие сутки из больниц и амбулаторного лечения были выписаны 336 человек. Удалось избавиться от опасного недуга 60 782 воронежцам.