Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронежской области за сутки от коронавируса умер 31 человек

Это новый антирекорд по числу летальных исходов от страшной болезни
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

В Воронежской области поставлен новый антирекорд по числу пациентов, умерших от коронавирусной инфекции за сутки. Роспотребнадзор сообщил о еще 31 жертве ковида. Всего болезнь унесла с начала эпидемии 2262 жизни. Воронежцы не смогли победить осложнения, вызванные ковидом. Об этом сообщили в региональном оперштабе в четверг, 25 февраля.

Несмотря на страшные данные по умершим в больницах, санврачи говорят о наметившейся тенденции к заметному снижению заболеваемости в области. За последние сутки болезнь диагностировали у 301 пациента. Тогда как раньше количество доходило до 400 человек. Всего по проведенным анализам ковид обнаружили у 66 978 пациентов.

На хорошем уровне находится и статистика по выздоровевшим. За минувшие сутки из больниц и амбулаторного лечения были выписаны 336 человек. Удалось избавиться от опасного недуга 60 782 воронежцам.