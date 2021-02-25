На воронежском предприятии столяр упал с лестницы

Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая Фото: из архива «КП»

ЧП произошло в Научно-исследовательском институте полупроводникового машиностроения. Столяр, ремонтировавший окно, упал с лестницы. В результате несчастного случая рабочий получил тяжелую травму. Об этом сообщила пресс-служба Государственной инспекции труда в Воронежской области 24 февраля.

Ведомство провело проверку. Как оказалось, столяр ремонтировал окно, стоя на приставной лестнице из трех секций. Он поднялся на высоту в 1,5 метра. Во время работы лестница вдруг начала скользить по полу и рабочий упал.

В Гострудинспекции рассказали, что расследование несчастного случая завершено. Основной причиной произошедшего стала «неудовлетворительная организация производства работ», поскольку действия столяра никто не контролировал. Кроме того, как выяснилось, его допустили к работе без прохождения психиатрического освидетельствования.

Ранее в Воронеже монтажник упал с высоты и также получил тяжелую травму. По мнению специалистов трудинспекции, к несчастному случаю привела плохая организация производственного процесса.