Воронежская мэрия на торгах сэкономила более миллиарда рублей

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Власти Воронежа в 2020 году сэкономили более миллиарда рублей бюджетных средств. Экономия по итогам заключенных государственных контрактов выросла почти вдвое по сравнению с показателем 2019 года. Этого удалось добиться благодаря высокой конкурентной политике на закупах. Об этом рассказали в мэрии 25 февраля.

На рабочем совещании в горадминистрации подвели итоги работы управления муниципальных закупок в прошлом году. С докладом перед мэром Вадимом Кстениным выступил руководитель Александр Зенин.

В 2020 году структурой было опубликовано закупок на сумму более 9 млрд рублей. Всего в результате торгов было сэкономлено 1,64 млрд рублей. Тогда как за весь 2019 год удалось сохранить 537 млн рублей бюджетных денег.

Александр Зенин отметил, что значительно выросло количество участников на торгах, что говорит о качестве проводимых аукционов и конкурсов. При этом 70% поставщиков – местные.

– Показатель предпринимательской активности возрос с 3,77 единицы до 4,79. Среднероссийский уровень – 2,83 единицы, значит, наши торги являются высококонкурентными, –пояснил Александр Зенин.

Ранее глава города поручил снизить количество случаев, когда контракты заключаются с единственным поставщиком. В прошлом году приоритет отдавался конкурентным закупкам. Их доля составила 90,2%.

Что касается определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), то в 2020 году применялся механизм маркетинговых исследований – заказчики публиковали техзадания, а поставщики подавали коммерческие предложения.

– Мы ввели систему только в конце 2019 года, а в 2020 году уже увидели достаточно высокую долю откликов – почти 40%, –пояснил руководитель управления.

Что касается каталога товаров и услуг, то в нем сейчас более 440 позиций и он продолжает пополняться. Это позволило уже на этапе формирования начальной цены контактов сэкономить бюджету 56 млн рублей.

По итогам доклада мэр Вадим Кстенин дал ряд поручений. В частности, усилить контроль над муниципальными заказчиками, поскольку будет внедрен новый способ закупки у единственного поставщика – малая закупка в электронной форме до 3 млн рублей. А также сказал, что с управления не снимаются задачи по сокращению доли неконкурентных закупок и совершенствованию информационных систем.

– В будущем система должна помогать заказчику формировать адекватные рынку начальные максимальные цены контрактов. В связи с новеллами в закупочном законодательстве, особенно, в части поддержки отечественного производителя, проведите необходимую методическую работу с нашими муниципальными заказчиками, на первых этапах могут возникнуть сложности, – подытожил Вадим Кстенин.

Евгения Фролова