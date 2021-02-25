В Воронеже мужчина избил до полусмерти коллегу по работе

За неосторожное слово 34-летний воронежец поплатился тяжелыми травмами. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Вторник, 23 февраля, был выходным не для всех. Трое воронежцев – двое мужчин и девушка – решили отметить окончание трудного рабочего для них дня в одном из кафе на улице Матросова. Надо сказать, один из участников застолья пришел в эту организацию недавно. Так что заодно и знакомство решили отметить.

Только вот хорошо посидеть не получилось. После изрядного количества выпитого алкоголя 38-летнему мужчине не понравилось, как новый коллега назвал его девушку. Сначала сделал ему замечание на словах, а потом начал драться. Он несколько раз ударил 34-летнего коллегу по голове и груди. Причем нанес такие травмы, что пришлось вызывать скорую.

Избитого мужчину привезли в больницу. Диагноз был пугающим: пневмоторакс и черепно-мозговая травма, что можно охарактеризовать как тяжкий вред здоровью. Врачи сообщили о пациенте в полицию. Вскоре его агрессивного коллегу задержали. Оказалось, что 38-летний воронежец уже был не раз судим за похожие преступления.

- Сотрудники отдела полиции Ленинского района возбудили уголовное дело по части 1 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. До суда его отпустили под подписку о невыезде, - рассказали в региональном ГУ МВД.