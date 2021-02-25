В аварии с двумя легковушками на трассе под Воронежем пострадали 3 человека

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

ДТП с участием двух легковушек случилось на трассе А-134 в Рамонском районе в 19:20 24 февраля. Устроил аварию 70-летний водитель на «Ниве Шевроле», ехавший из Москвы в сторону Воронежа. В результате столкновения с Mazda 6 пострадали три человека, находившиеся в иномарке. Об этом рассказали в управлении МВД по региону 25 февраля.

По предварительным данным, пенсионер на «Ниве Шевроле» при развороте не уступил ехавшей ему навстречу «Мазде». За рулем иномарки находился 27-летний воронежец и двое. В аварии пострадал и сам автомобилист, и две его пассажирки – 25-летняя жительница Семилукского района и 46-летняя жительница Воронежа. Их госпитализировали с травмами.

Правоохранители проводят проверку по факту аварии.