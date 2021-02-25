Под Воронежем осуждена сотрудница банка, кравшая деньги с карт клиентов

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Бутурлиновском районе осудили 37-летнюю жительницу райцентра, которая за время работы в кредитной организации, обворовывала клиентов. Ее признали виновной и приговорили к трем годам «условно» с таким же испытательным сроком.

Как рассказали в суде 24 февраля, женщина призналась в совершении трех краж у клиентов с 2018 по 2020 год. Она, будучи сотрудницей кредитной организации, воровала деньги с банковских карт клиентов. Поскольку дама имела доступ к персональным данным, это не составляло ей труда.

По версии следствия, последний инцидент случился в августе 2020 года. Тогда она лично изготовила карту для одной из клиенток, а потом сняла с нее 10 300 рублей.

Кроме того, в ноябре 2018 года, у другой местной жительницы она заблокировала карту, перевыпустила ее и благополучно сняла 30 000 рублей. Спустя месяц в декабре 2018 года, также без ведома хозяина, перевыпустила карту у другого клиента и сняла с нее 7 000 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 (Кража). Суд приговорил ее к условному наказанию.