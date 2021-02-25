Под Воронежем житель райцентра воткнул нож в грудь собутыльника

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Бутурлиновском районе направлено в райсуд уголовное дело в отношении 49-летнего мужчины, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда из хулиганских побуждений.

По версии следствия, инцидент произошел в июле 2020 года в одном из домов в селе. Двое приятелей распивали спиртные напитки. После застолья обвиняемый вышел вместе с 39-летним товарищем во двор и при этом прихватил с собой кухонный нож. Там он без какого-либо повода из хулиганских побуждений пырнул собутыльника в грудь со всего размаха.

Медики констатировали причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Было возбуждено уголовное дело по п. «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы до десяти лет.

Накануне в Воронеже задержали парня, который пырнул ножом своего собутыльника во время попойки и сбежал. Правоохранители нашли его в другом районе областного центра.