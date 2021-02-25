Воронежские школьники отправятся на каникулы с 25 марта

Фото из архива КП Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году весенние каникулы для воронежских школьников начнутся традиционно с 25 марта. Отдыхать дети будут одну неделю – до 31 марта включительно. Об этом в среду, 24 февраля, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Впрочем, как утверждают в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики, в области школы уйдут на каникулы по разному графику. Точные даты отдыха нужно будет уточнять у классных руководителей образовательных учреждений.

Пока ни о каких дополнительных днях отдыха речи не идет. В этом году удалось избежать в феврале вспышки ОРВИ, поэтому карантин в образовательных учреждениях не вводили. Напомним, осенью 2020 года воронежские школьники дополнительно отдыхали одну неделю из-за ухудшения эпидситуации. А затем до конца ноября ушли на дистанционное обучение из-а вспышки коронавируса.