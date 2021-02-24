Валерий Николаев в Воронеже: Коронакризис помог побыть с семьей и написать сценарий

Валерий Николаев в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На днях в Воронеже с гастролями побывал артист Валерий Николаев, любимый поклонниками со времен сериала «День рождения Буржуя» и фильмов «Настя» и «Ширли-мырли». Его герой в спектакле «Ночь ее откровений» приглашает домой из бара девушку свободных отношений, пока нет дома жены. Но что-то идет не так: красотка оказывается слишком умной, ведет двойную игру, а в конце вызывает у героя муки совести, оказавшись его дочерью. После спектакля мы расспросили Валерия о новых ролях и о том, как удалось пережить период простоя, связанный с коронавирусной ситуацией.

- Как пережили коронакризис?

- Не болел. В остальном также как и все. Помогает семья, животные. У меня овчарка Джози. Есть и кот. Они вместе прекрасно сосуществуют. Кот постарше, пытается качать права, но собака больше. У них перевес то в одну сторону, то в другую… А коронакризис мы еще не пережили. Надеюсь, к лету нормализуется все. И станет полегче. Пока играем антрепризы с ограниченным заполнением зала, но приятно, что принимают хорошо.

- Каково выйти на сцену после долгого перерыва?

- Конечно, волнительно. Соскучились по зрителям.

- Где успели сняться?

- Были съемки небольшие. В сериале «Клятва врача» для канала Россия 1. И в конце марта приглашают на съемки еще одного сериала для этого же канала. Там у меня будет роль хирурга.

- Какую роль не будете играть ни за какие деньги?

- Ту, которая будет призывать к тупиковой ситуации. Сильно негативной. Чикатило не буду играть.

- Вы прекрасно танцуете, даже ставили спектакли как хореограф, не хотите поучаствовать в популярных «Танцах со звездами»?

- Предлагали, но не совпадаем по времени, я был в отъезде.

Валерий Николаев в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В целом период коронакризиса определяете для себя как время новых возможностей или упущенных?

- В каждом времени можно найти плюсы. Например, возможность побыть с семьей. Сделать вещи, которые давно откладывались. Что-то доделать в самостоятельных проектах. Например, дописываю сценарий, доделываю небольшую пьесу - о любви, о жизни.

- Как отметили 55-летие на «удаленке»?

- Кто-то поздравил дистанционно по видеосвязи, кто-то приехал. Жаль, что так получилось из-за этой ситуации. У нас с другом в один год юбилей, мы договорились, что как только все закончится, мы уж отпразднуем на славу.