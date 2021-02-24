Госавтоинспекция призвала воронежских водителей быть внимательными в условиях резкого ухудшения погоды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Сотрудники Госавтоинспекции призвали воронежцев быть внимательными и осторожными на дорогах в ближайшие сутки. По прогнозам синоптиков ожидается резкое ухудшение погоды: снегопад, мокрый снег, ветер с порывами до 15-18 м/с и гололед.

Инспекторы просят водителей соблюдать скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между машинами, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.

Осторожность необходимо проявлять и пешеходам. Перед выходом на проезжую часть остановиться, убедиться, что транспорта нет, а если есть, то понять, что водитель вас видит и пропускает. Отдавать предпочтение одежде светлых тонов со световозвращающими элементами.

Ранее шторомовое предупреждение объявили спасатели.