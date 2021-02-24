Более 1500 жителей Воронежской области приняли участие в акции «Защитим память героев»

Фото предоставлено Воронежской Облдумой

Всероссийская акция «Защитим память героев», инициированная «Единой Россией» вместе с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства», стала одной из самых массовых в регионе.

23 февраля мероприятия в ее рамках прошли во всех муниципальных районах области. Более 1500 жителей региона посетили порядка 200 мемориалов и братских могил, расположенных в нашей области. Депутаты Воронежской областной и городской Дум, общественники, представители волонтерских и ветеранских движений, школьники посетили мемориалы, чтобы почтить память героев.

В Воронеже красные гвоздики — символ патриотической акции — по традиции возложили к вечному огню у мемориала «Памятник Славы», к Стеле на Площади Победы, к памятнику генералу Черняховскому.

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