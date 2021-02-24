Воронежские хлебопеки получат субсидию для сдерживания цен на свою продукцию

Предприятия и индивидуальные предприниматели, занятые в сфере производства муки, могут получить субсидии от государства. Соответствующее соглашение заключило правительство Воронежской области и Минсельхоз. Размер финансирования составит 90 миллионов рублей, в том числе 69,5 миллионов из средств федерального бюджета. Поддержку в виде 40 миллионов получат и хлебопеки. Эти средства направят на компенсацию производителям части затрат на закупку продовольственной пшеницы.

Со своей стороны хлебопеки и производители муки будут обязаны сдерживать рост цен на продукцию в течение всего периода предоставления компенсации, а это весь 2021 год.