Заболеваемость ОРВИ в Воронежской области ниже эпидпорога на 12,8%

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

За неделю с 15 по 21 февраля к врачам с симптомами ОРВИ обратились 10518 жителей Воронежской области. По данным эпидемиологов, уровень заболеваемости на этот момент не превышает эпидпорога, не дотягивая до него 12,8%.

Болеют все возрастные группы, но больше всего температурящих среди взрослых. В структуре заболеваемости пациентов старше 15 лет почти половина.

Эпидемиологи продолжают отслеживать возбудителей ОРВИ. По данным лабораторного анализа проб материала от больных, причиной болезни становятся негриппозные респираторные вирусы. А гриппа в Воронеже пока нет.

Врачи напоминают воронежцам о необходимости соблюдать масочный режим и укреплять иммунитет. Последнему очень хорош способствуют прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, рациональное питание и правильный режим дня.