До 1 марта принимаются заявки на участие в образовательном акселераторе SberStudent

До 1 марта 2021 года студенты, аспиранты и научные сотрудники вузов могут подать заявку для участия в общероссийском акселераторе SberStudent. Программа онлайн-обучения разработана по учебным материалам от Stanford Online. Обучение полностью оплатит Сбербанк.

Участники акселератора смогут развить свою бизнес-идею и запустить первый коммерческий проект. По завершении обучения лучшие команды проведут презентации своих идей отечественным корпорациям и инвесторам. Ваше предложение может найти воплощение, например, в более чем 60 компаниях экосистемы Сбера.

Кроме того, лучшие участники получат дополнительное кураторство и сертификат Стэнфордского Центра Профессионального Развития, который управляет Stanford Online.

В Сбере отмечают, что акселератор SberStudent помогает российским студентам разобрать опыт организации и развития бизнеса под руководством преподавателей Стэнфордского университета и экспертов индустрии.

Молодой человек сможет научиться мыслить как инновационный предприниматель и оценивать потенциал превращения идеи в бизнес. А в завершении реализовать работающий продукт стартапа и его монетизировать.

- Глобальная цель акселераторов Сбера - вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики России, - рассказал Герман Греф, Президент, Председатель Правления ПАО Сбербанк. - Программу мы реализуем на базе образовательного контента от Stanford Online, который дает студентам знания и инструменты, учит образу мышления, применяющимся в Кремниевой долине. Уверен, что этот проект внесёт важный вклад в развитие культуры предпринимательства в российской университетской среде и заложит основу для создания в вузах дружественной к бизнес-инновациям среды.