За четыре дня в Воронежской области задержали 124 пьяных водителя

12 водителей попались повторно Фото: из архива «КП»

В период длинных выходных, с 20 по 23 февраля, сотрудники Госавтоинспекции выявили 124 факта управления автотранспортом в нетрезвом состоянии. При этом 12 водителей уже не впервые попали на карандаш к инспекторам.

- В отношении этих водителей проводятся проверки, им грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

В полиции напомнили, что управление транспортными средствами в нетрезвом виде, а также отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения являются грубыми нарушениями и чреваты не только штрафом в 30 тысяч, но и лишение прав на срок до двух лет.