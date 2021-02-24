В Воронеже мошенник заставил девушку расстаться с 45 тысячами рублей

23-летняя жительница Коминтерновского района стала очередной жертвой стандартного мошенничества. Ей позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка и заявил, что с ее счета списывают деньги. А потом предложил якобы для защиты ее сбережений продиктовать ему секретные персональные данные. В том числе номер и защитный код карты.

Девушка продиктовала требуемую информацию. И вскоре узнала, что с ее счета списали 45 тысяч рублей.

- Всего 23 февраля было три похожих случая мошенничества. Общий ущерб, нанесенный доверчивым людям, составил около 100 тысяч рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. – Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Еще раз просим не сообщать незнакомцам (даже если они представляются сотрудниками банков) свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет.