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В Воронеже гаишники задержали мужчину, кидавшегося на их машину

Произошло это недалеко от психоневрологического диспансера
Юрий КОЗЛОВ
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Инспекторы ГИБДД пытались вразумить странно ведущего себя мужчину, но он стал бросаться на их автомобиль.

Инспекторы ГИБДД пытались вразумить странно ведущего себя мужчину, но он стал бросаться на их автомобиль.

Фото: из архива «КП»

Во вторник, 23 февраля, в 17.30 в районе дома № 119А по улице 20 лет Октября инспекторы ГИБДД заметили мужчину, бегавшего по проезжей части и бросавшегося на проезжавшие машины. Гаишники пытались его вразумить. В ответ гражданин попытался повредить патрульный автомобиль. В итоге его доставили в местную дежурную часть.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Однако вскоре поняли, что он находится в неадекватном состоянии и передали его бригаде скорой помощи.

К слову, недалеко от места ЧП, на остановке Некрасова, находится психоневрологический диспансер.

ЧП