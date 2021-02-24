В Воронеже гаишники задержали мужчину, кидавшегося на их машину

Инспекторы ГИБДД пытались вразумить странно ведущего себя мужчину, но он стал бросаться на их автомобиль. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 23 февраля, в 17.30 в районе дома № 119А по улице 20 лет Октября инспекторы ГИБДД заметили мужчину, бегавшего по проезжей части и бросавшегося на проезжавшие машины. Гаишники пытались его вразумить. В ответ гражданин попытался повредить патрульный автомобиль. В итоге его доставили в местную дежурную часть.

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Однако вскоре поняли, что он находится в неадекватном состоянии и передали его бригаде скорой помощи.

К слову, недалеко от места ЧП, на остановке Некрасова, находится психоневрологический диспансер.