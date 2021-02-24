Стало известно о дате погребения настоятеля воронежского храма Ксении Петербургской

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Прихожане смогут проститься с настоятелем храма Ксении Петербургской в среду, 24 февраля. Тело отца Федора, скончавшегося внезапно от обширного инфаркта, привезут в храм в 15.00. Отслужат заупокойную литию и начнется чтение Евангелия над телом в верхнем храме.

На следующий день, 25 февраля, после заупокойной Божественной литургии (в 7.20) настоятеля отвезут на Лесное кладбище, где похоронят рядом с его родителями, согласно пожеланию покойного.

Напомним, печальная весть о внезапной смерти протоиерея Федора Бажанова пришла утром 24 февраля. Свое соболезнование по поводу кончины настоятеля выразил губернатор Александр Гусев:

- Он неустанно заботился о духовно-нравственном просвещении воронежцев, принимал активное участие во многих благих делах. Это был светлый и щедрый человек, подаривший людям много любви и тепла.