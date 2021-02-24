Под Воронежем женщина ударила ножом в живот лежачего гражданского мужа

Раненого мужчину спасли, но вред его здоровью был нанесен тяжелый. Фото: из архива «КП»

Стало известно еще об одной семейной ссоре, закончившейся кровавым преступлением. Случилась она еще 17 декабря 2020 года в селе Устье Хохольского района. Около шести часов вечера в частном доме на улице Студенческой 58-летняя женщина выслушала нравоучения 63-летнего сожителя о том, что меньше надо тратить денег на выпивку. Психанула от неблагодарности гражданского мужа, все же за ним ухаживала, а он это так вот оценил. Схватила нож и ударила сожителя в живот.

Женщина убежала, а еще один участник пьяной вечеринки, 50-летний местный житель, вызвал скорую. Раненого пенсионера удалось спасти. Его гражданскую жену нашли у ее родственников.

- До последнего времени полицейские не могли возбудить уголовное дело, так как не была ясна степень вреда, нанесенного здоровья мужчины, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД. – Как только стало ясно, что травмы можно охарактеризовать как тяжелые, возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Так как ранее у женщины судимостей не было, до суда ее отпустили под подписку о невыезде. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

А вот схожая семейная разборка на улице Комарова Советского района, случившаяся 19 февраля, привела к убийству, причем женщина совершила его прямо в свой день рождения.