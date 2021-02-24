В Воронеже снова продлили арест бывшему ректору ВГТУ

Когда кончится арест Колодяжного, пока непонятно. Фото: из архива «КП»

В Ленинском районном суде 20 февраля в последний раз продлили срок ареста бывшего ректора опорного университета Сергея Колодяжного. На этот раз до 3 марта включительно. Дело в том, что районный суд может продлять арест на срок не более года. А в начале марта 12 месяцев с момента первоначального подобного решения как раз истекают. Далее решение о продлении ареста может принимать только Воронежский областной суд.

Напомним, Сергею Колодяжному инкриминировали участие в ряде преступлений. В частности, в получении взятки от женщины-доцента в общей сложности на 2 миллиона рублей в обмен на обещание покровительства и премий. Кроме того, следователи полагали, что Колодяжный замешан в схеме, когда стимулирующие выплаты получали рядовые сотрудники вуза, которых потом обязывали отдавать деньги «наверх». По данным силовиков, по этой схеме «отмывались» около 70 миллионов рублей. Вначале по этому эпизоду вместе с Колодяжным задержали трех проректоров. Однако те быстро пошли на контакт со следствием, и вскоре их выпустили из СИЗО. А бывший ректор на этот шаг не пошел. За что и сидит в СИЗО уже почти год. Сам ректор заявил, что дело могли сфабриковать подчиненные, имевшие доступ к бухгалтерской документации.

Адвокат Колодяжного Сергей Коноплев уверяет, что на данный момент его подзащитному предъявляют обвинение только по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере». Максимальная ответственность по ней – до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

- По опыту могу сказать, что срок ареста могут продлять еще довольно долго, - считает Сергей Коноплев. – Хотя Сергей Колодяжный неоднократно жаловался на состояние здоровья – у него диабет, человек потерял 20 килограммов своего веса. По мнению моего подзащитного, должной медицинской помощи в СИЗО ему не оказывают.

Напомним, во время содержания в следственном изоляторе один раз Сергей Колодяжный уже попадал в тюремную больницу.

Бывший ректор ВГТУ явно нажил себе немало врагов. Еще задолго до его задержания 21 августа 2018 года сожгли его дачу, а в 2016 году спалили «Ленд Ровер» Колодяжного. Да и грешки часто всплывают наружу не просто так, а с чьей-то подачи. Видимо, Колодяжный перешел дорогу весьма непростым людям.