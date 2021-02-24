Воронежцы в прямом эфире Instagram смогут узнать о ядовитых растениях

Некоторыми ягодами лучше любоваться на расстоянии Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В пятницу, 26 января, в 11.00 Хоперский заповедник проведет прямой эфир в Instagram, в котором расскажет и покажет ядовитые растения, которые встречаются в Воронежской области. Передача носит говорящее название «Не все красивое полезно».

- Вопросы касающиеся данной темы вы можете задать нам в комментариях или в директ, - рассказали авторы идеи. - Ссылка на наш Instagram - https://www.instagram.com/p/CLq9eI9Jnyf/

Эта передача будет особенно полезна семьям, имеющим маленьких детей, которые так любознательны и пробуют на вкус красивые, но порой смертельно опасные цветы и ягоды.