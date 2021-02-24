В МЧС предупредили о сильном гололеде в Воронеже

25 февраля нужно чаще смотреть под ноги, иначе можно упасть. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В региональном ГУ МЧС сообщили о полученном от синоптиков предупреждении о неблагоприятных погодных условиях.

По данным Воронежского гидрометцентра, днем 25 февраля сильно потеплеет – с -15-ти до +1 градуса. Ожидается мокрый снег, его налипание на провода, гололедица и на тротуарах, и на дорогах. При этом порывы ветра могут достигать 15-18 м/с.

В мэрии заявили о готовности обеспечить своевременную уборку улиц. Напомним, дворы давно отданы на откуп местных управляющих компаний и ТСЖ, поэтому адресовать вопросы об их состоянии нужно в эти организации.

Синоптики полагают, что оттепель продлится по крайней мере до конца следующей недели – температура при этом может подняться до +5 градусов.