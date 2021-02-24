Воронежцу по суду выплатили 50 тысяч за задержку в поставке купленного товара

В 2020 году при участии управления Роспотребнадзора по Воронежской области удалось выиграть 93 судебных процесса, решения по которым были приняты в пользу потребителей.

Одним из таких дел стал иск о нарушении ООО «Интересная идея» сроков поставки предварительно оплаченного товара стоимостью почти 15 тысяч рублей.

- В результате судебного разбирательства с организации в пользу потребителя было взыскано 49470 рублей, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.

Вторым выигрышным стал иск об отказе в возврате денег за бракованный товар. Покупатель обратился в сервисный центр фирмы для гарантийного обслуживания блока питания Zalman ZM1200-EBT1200WRet в связи с тем, что в процессе эксплуатации был выявлен дефект. После 45 дней сервисный центр сообщил покупателю, что блок питания вышел из строя и не подлежит ремонту, и истец имеет право получить денежные средства за устройство.

- Заявленные потребителем требования в письменной претензии на возврат денежных средств, организация ООО «ОнЛайн Трейд» не исполнила в добровольном порядке, - рассказали в Управлении. - Истцу предложили выдать новое устройство взамен старого. Однако согласно закону «О защите прав потребителей» потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать замены на товар этой же марки, замены на такой же товар другой марки с перерасчетом стоимости, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, а также потребовать возврата денег.

В суде стороны договорились о заключении мирового соглашения и возврате денег размере 14832 рубля потребителю.

Кстати, консультацию по вопросам защиты прав потребителей можно получить по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Воронежской области: 8-800-201-59-78 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 13-45). Кроме того, можно братиться с письменной претензией по почтовому адресу: ул.Космонавтов,д.21-а,г.Воронеж,394038 или на сайт Управления (http://36.rospotrebnadzor.ru/about-department/admission-appeals/).