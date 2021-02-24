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В Воронеже не смогут установить гигантский медиафасад на «Пролетарии»

Традиционный облик кинотеатра спасло наличие охранных зон соседствующих объектов культурного наследия
Олег ИВАНОВ
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Так должен был выглядеть медиафасад

Так должен был выглядеть медиафасад

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В Воронеже, по крайней мере, на время отказались от установки гигантского медиафасада на здании кинотеатра «Пролетарий». Об этом 24 февраля сообщили в пресс-службе мэрии. Управление главного архитектора города в ближайшее время направит разъяснения в адрес компании-инициатора.

О желании поставить в центре города конструкцию весом около 16 тонн и площадью 440 квадратных метров стало известно в конце января. Планировалось, что на экране будут транслировать рекламу и социальные ролики.

Параллельно создали опрос в социальных сетях, чтобы выяснить, как к такой идеи относятся горожане. На данный момент «за» высказали около 42% опрошенных. «Против» - примерно 57%. Раскритиковали медиафасад и общественники.

- Противоречивые оценки дали и многие представители профессиональных сообществ - архитекторы, краеведы, урбанисты – чаще всего они были негативными. Пока общественность не готова принять этот формат наружной рекламы в этом месте, хотя я продолжаю считать эту идею вполне жизнеспособной, если контент будет качественным, а поток света не будет мешать водителям и жителям соседних домов. Но мы сейчас не можем поддержать инициативу, руководствуясь другими причинами - объективными, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Традиционный облик кинотеатра спасло наличие охранных зон соседствующих объектов культурного наследия и накладываемые ими ограничения. Место предполагаемого размещения медиа-фасада как раз находится под запретом на монтаж любых экранирующих конструкций.

В мэрии надеются, что инвестор вернется к инициативе после того, как комплексно будет благоустроена пешеходная часть проспекта Революции.

- В любом случае, предпринимателям могу посоветовать взаимодействовать с управлением по охране объектов культурного наследия, изучить позицию его специалистов, а также проводить системную разъяснительную работу с горожанами и общественниками. На сегодняшнем этапе бизнесменам управлением главного архитектора предложено рассмотреть для размещения медиа-фасада другое здание, где не будет ограничений, - подытожил мэр.